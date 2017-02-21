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HDP'li Baluken tutuklandı

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HDP'li Baluken tutuklandı
'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da tutuklanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen ve son olarak bugün Ankara'da gözaltına alınana HDP Diyarbakır Milletvekili Baluken tutuklandı.

HDP'li İdris Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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