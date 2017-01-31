HDP'li Bilgen tutuklandı

HDP milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında tutuklama kararı verildi.

Haklarında yakalama kararıçıkarılan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile HDP Genel BaşkanYardımcısı Meral Danış Beştaş tutuklandı. Bilgen ve Beştaş Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ncayürütülmekte olan soruşturma nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun314/2 (silahlı terör örgütüne üye olma) maddesi kapsamında tutuklanmaları talebi ile hafta sonu mahkemeye sevk edilmiş, Sulh Ceza Mahkemesi her iki milletvekilini adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün bu kararaitirazı sonucunda Beştaş ve Bilgen hakkında tutuklanmalarınayönelik yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Beştaş dün akşam tutuklanırken bugün öğle saatlerine kadar gözaltında olan Bilgen detutuklandı. Bilgen'in avukatı Selahattin Çoban yaptığıaçıklamada, "savcılıkların mahkeme kararlarına itirazedemeyeceklerini ve kararın hukuksuz olduğunu" söyledi. Bu arada Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalamakararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Van'da gözaltına alındı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 33 yıla kadarhapis istemiyle açılan dava duruşmasında, Pir hakkında "zorlagetirme" ve yurt dışı yasağının devamına karar verildi. Bilgen ve Beştaş'ın tutuklanmasıyla şu anda 12 HDP'limilletvekili tutuklu durumda.