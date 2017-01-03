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HDP'li bir vekile daha gözaltı

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HDP'li bir vekile daha gözaltı
HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan  bir soruşturmada verilen “zorla getirilme” kararı üzerine gözaltına alındı.

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