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HDP'li bir vekile daha tahliye

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HDP'li bir vekile daha tahliye
Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün tahliyesine karar verildi.

BUGÜN SALIVERİLECEK

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün aylık tutukluluk değerlendirmesi bugün yapıldı. 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunan Encü'nün tutukluluk durumu ve avukatlarının tahliye başvurularını değerlendiren mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilen Encü'nün tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden bugün serbest bırakılacağı öğrenildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN DE TAHLİYE

HDP Milletvekili Encü Uludere'de düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdiği olayın ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılandığı davadan da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

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