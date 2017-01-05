Bugünkü YENİÇAĞ »

HDP'li Eş Başkanlara tutuklama

»
HDP'li Eş Başkanlara tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 gün önce gözaltına alınan aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 32 kişiden 11'i dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılık sorgusu yapılan HDP'liler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi alınan 11 HDP'liden aralarında İstanbul İl eş başkanları Doğan Erbaş ile Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 kişinin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    HDP'li Eş Başkanlara tutuklamaHDP'li Eş Başkanlara tutuklama"Suriye politikası baştan beri yanlıştı""Suriye politikası baştan beri yanlıştı"Büyük resmi okuyamayan sussun!Büyük resmi okuyamayan sussun!Erdoğan'ın tek şansı var!Erdoğan'ın tek şansı var!MHP'li vekillerin tarihi sorumluluğu!MHP'li vekillerin tarihi sorumluluğu!Darbeyi çok güzel araştırmadık!Darbeyi çok güzel araştırmadık!Bahçeli başkan yardımcısı olurBahçeli başkan yardımcısı olurÜlkücülerden Bahçeli'ye çok sert tepki!Ülkücülerden Bahçeli'ye çok sert tepki!Abdullah Gül'den darbe komisyonuna çarpıcı cevaplar!Abdullah Gül'den darbe komisyonuna çarpıcı cevaplar!PKK büyük bir hazırlığın içinde!PKK büyük bir hazırlığın içinde!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti