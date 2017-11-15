HDP'li Gülser Yıldırım'a tahliye kararı
Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye edildi.
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın avukatı Erdal Kuzu, tahliye kararı çıkan davanın ‘suç işlemeye tahrik’ iddiasıyla açıldığını söyledi. Kuzu, “Gülser Yıldırım, örgüt üyeliği iddiasıyla açılan davadan hâlâ tutuklu bulunuyor” dedi.
Yıldırım, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li vekilin 17 Kasım 2016’da yaptığı bireysel başvuruyu yaklaşık bir yıl sonra gündemine almıştı. AYM'nin Yıldırım hakkındaki kararını yarın toplanacak Genel Kurul'da vermesi bekleniyordu.
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