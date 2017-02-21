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HDP'li isim gözaltına alındı

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HDP'li isim gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında açılan davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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