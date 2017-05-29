HDP'li Konca tutuklandı

Tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra savcılıkça tahliyesine itirazda bulunularak hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Konca yeniden tutuklandı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesine savcılığın itirazda bulunmasının ardından itirazı değerlendiren üst mahkeme Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.

Batman Havalimanı'nda gözaltına alınan Konca, adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Konca yeniden tutuklandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkeme tarafından hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.