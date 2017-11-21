HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor

Meclis Karma Komisyonu HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi kararı aldı. Komisyonun talebini içeren dosya genel kurula sevk edildi.

Karma Komisyon, bugün HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "ant içmeden TBMMGenel Kurulunun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı görüştü. Komisyon, Zana'nın 'devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi' kararını aldı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve nihai karar orada verilecek.

Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

Komisyonda daha önce de "TBMM Genel Kurul çalışmalarına uzun süre katılmadığı" gerekçesiyle HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın dosyaları gündeme gelmiş ve her iki isim de TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu milletvekillikleri düşürülmüştü.