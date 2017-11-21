Bugünkü YENİÇAĞ »

HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor

»
HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor
Meclis Karma Komisyonu HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi kararı aldı. Komisyonun talebini içeren dosya genel kurula sevk edildi.

Karma Komisyon, bugün HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "ant içmeden TBMMGenel Kurulunun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı görüştü. Komisyon, Zana'nın 'devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi' kararını aldı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve nihai karar orada verilecek.

Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

Komisyonda daha önce de "TBMM Genel Kurul çalışmalarına uzun süre katılmadığı" gerekçesiyle HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın dosyaları gündeme gelmiş ve her iki isim de TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu milletvekillikleri düşürülmüştü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyorHDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyorMHP Bodrum'da 250 istifaMHP Bodrum'da 250 istifaİYİ Partili İsmail Ok'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepkiİYİ Partili İsmail Ok'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert tepkiKılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Zarrab açıklamasıAytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."Aytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."Hutbelerde Atatürk'ten neden bahsedilmediğine Diyanet cevap verdi!Hutbelerde Atatürk'ten neden bahsedilmediğine Diyanet cevap verdi!Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!Başkan Tuna'dan Ankapark için önemli açıklama!Sahte oyu önlemek için filigranlı oy pusulası gündemdeSahte oyu önlemek için filigranlı oy pusulası gündemdeBaşbakanlık, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!Başbakanlık, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!CHP'den belediye seçimlerine sürpriz isimlerCHP'den belediye seçimlerine sürpriz isimler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti