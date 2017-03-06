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HDP'li Önlü serbest bırakıldı

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HDP'li Önlü serbest bırakıldı
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, görevden alınan ve tutuklu yargılanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek üzere gittiği Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alındı. önlü sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Önlü’nün Adliyedeki ifadesinin alınmasına başlandı. Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan HDP’li Alican Önlü, bugün saat 10.00 sıralarında Tunceli Adliyesi’nde bulunan görevden alınan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul’un Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasını izledikten sonra, duruşma salonu çıkışında yanına giden polisler, “Hakkınızda ağır ceza mahkemesince verilen mahkemeye zorla getirilme kararı var. Lütfen Ağır Ceza Mahkemesi’ne gidelim ve hakim karşısına çıkın” diyerek kararı kendisine tebliğ etti. Alican Önlü de polis tarafından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na götürüldü. 

HDP'Lİ ÖNLÜ SERBEST BIRAKILDI

Görevden alınadıktan sonra tutuklu yargılanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek üzere gittiği Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican önlü, Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadenin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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