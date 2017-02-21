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HDP'li Sibel Yiğitalp TBMM'de kürsüyü işgal etti

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HDP'li Sibel Yiğitalp TBMM'de kürsüyü işgal etti
TBMM Genel Kurulu’nda HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düştüğünün açıklanmasının ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp TBMM kürsüsünü işgal etti.

TBMM Başkanvekili Aysenur Bahçekapılı bunun ardından oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Verilen ara sırasında Genel Kurul salonunda bulunan HDP Milletvekilleri Yiğitalp'ın yanına giderek ikna etmeye çalıştı. 10 dakikalık işgalden sonra Yiğitalp Eylemini sonlandırarak yerine geçti.

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