Bugünkü YENİÇAĞ »

HDP'li vekil beraat etti

»
HDP'li vekil beraat etti
HDP Diyarbakır milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır' da "sivil cuma namazında " yaptığı konuşmadan ötürü yargılandığı daıvadan beraat etti. Erdoğmuş bu dava kapsamında Ankara da gözaltına alınmıştı.

HDP Diyarbakır milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis isteniyordu. 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan davanın 2’nci duruşmasıda Erdoğmuş’un beraatına karar verildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
15 Temmuz'un ilk davası Silivri'de15 Temmuz'un ilk davası Silivri'deYanlış eve operasyon, ölüme neden olduYanlış eve operasyon, ölüme neden olduTürkiye'de boşanma nedenleriTürkiye'de boşanma nedenleriHDP'li vekil beraat ettiHDP'li vekil beraat ettiTürkiye'den İsrail'e jet yanıtTürkiye'den İsrail'e jet yanıt4 yeni KHK yayımlandı4 yeni KHK yayımlandı13 Milyonluk dava açtı!13 Milyonluk dava açtı!"Çuval emrini Pentagon verdi""Çuval emrini Pentagon verdi"Atatürk Orman Çitliği 90 yıl içinde yüzde 40 küçüldüAtatürk Orman Çitliği 90 yıl içinde yüzde 40 küçüldüKoncuk: MEB, 'nitelikli torpil' dönemi başlattıKoncuk: MEB, 'nitelikli torpil' dönemi başlattı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti