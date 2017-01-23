HDP'li vekil beraat etti
HDP Diyarbakır milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır' da "sivil cuma namazında " yaptığı konuşmadan ötürü yargılandığı daıvadan beraat etti. Erdoğmuş bu dava kapsamında Ankara da gözaltına alınmıştı.
HDP Diyarbakır milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis isteniyordu. 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan davanın 2’nci duruşmasıda Erdoğmuş’un beraatına karar verildi.
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