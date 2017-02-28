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HDP'li vekil için zorla getirme kararı

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HDP'li vekil için zorla getirme kararı
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü için, günsüz 'Zorla getirilme' kararı verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kent merkezinde çıkan bir çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lıların cenazesinin alınması sırasında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önrlü'nün yargılanmasına devam edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat Cuma günü görülen ve Önlü'nün avukatının da katılmadığı duruşmada HDP'li Önlü'nün mahkemeye zorla getirilmesine karar verdi. Önlü'nün avukatına verilen zorla getirilme tebligatında gerekçe olarak, şöyle denildi:

"Sanık adına ilimizdeki adresine çıkarılan davetiyenin bizzat kendisine tebliğ edildiği, sanık müdafiinin talebi üzerine Ankara adresine tebligat yazıldığı, talimat mahkemesinden gelen yazı cevabına göre davetiyenin tebliğ edilmeden bila ikmal geri gönderildiği anlaşılmış olması nedeniyle sanığın günsüz olarak zorla getirilmesi amacıyla mahal mahkemesine talimat yazılmasına."

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