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HDP'li vekile 5 yıl hapis istemi

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HDP'li vekile 5 yıl hapis istemi
4 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır-Sümer Park'ta, kıldırdığı sivil cuma namazında verdiği hutbede 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, hakkında dava açılan HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un yargılanmasına başlandı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Erdoğmuş'un 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş katılmazken, avukatı hazır bulundu. Yapılan yoklama ve iddianamenin okunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Eski Müftü milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un kıldırdığı Cuma namazına dikkat çeken savcı, sanığın hutbe sırasında söylediği "Hemen birkaç adım ötesinde Sur ilçesinde şu anda mağdurlar var, can pazarı var, ölüm var. Zulüm ve gaddarlık var. Biz yerimizde oturuyoruz ve Sur'da ölümler oluyor. Bizler ölümler içinde ayrımcılık yapmıyoruz. Bunlar bizim ölülerimizdir diğerleri de onların ölüleridir, bunlar dosttur, bunlar düşmandır diye ayrımcılık yapmıyoruz" sözleriyle, PKK'nın şiddet içeren yöntemlerini övdüğünü öne sürdü. 

Erdoğmuş'un bu konuşma ile Sur'da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonları gayrımeşru gösterdiğini savunan savcı, konuşmanın bütününün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğini kaydetti. Savcı, Nimetullah Erdoğmuş'un 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

AVUKATLARA SAVUNMA İÇİN SÜRE

Daha sonra söz hakkı verilen Erdoğmuş'un avukatları ise, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatları savunma için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Milletvekili Erdoğmuş aynı soruşturma kapsamında ifade vermediği için Ankara'da gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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