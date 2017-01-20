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HDP'li vekile Ankara'da gözaltı

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HDP'li vekile Ankara'da gözaltı
HDP Batman Miletvekili Ayşe Acar Başaran Ankara'da gözaltına alındı.

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