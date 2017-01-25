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HDP'li vekile gözaltı

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HDP'li vekile gözaltı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği öne sürülen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, gözaltına alındı. HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım da gözaltına alındı.

Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Taşçıer'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderildi. Tebligata rağmen savcılığa ifade vermediği iddia edilen Taşçıer hakkında, "zorla getirme" kararı çıkartılırken, evinden çıktığı sırada gözaltına alındı.

İKİ VEKİLE DAHA GÖZALTI

HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gözaltına alındı.

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