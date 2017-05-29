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HDP'li vekile gözaltı

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HDP'li vekile gözaltı
HDP Milletvekili Besime Konca Batman Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve tahliye olduktan sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman Havaalanında gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Konca, adliyeye götürüldü.

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