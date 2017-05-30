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HDP'li vekile yakalama kararı

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HDP'li vekile yakalama kararı
HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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