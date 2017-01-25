HDP'li vekiller serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile HDP Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve haklarında zorla getirme kararı bulunan İmam Taşçıer ve HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile HDP Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım KCK Ana Davası duruşmasını takip ettikleri Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gözaltına alındılar. Haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan zorla getirme kararı doğrultusunda polislerce alınan Yıldırım ve Baydemir, aynı mahkemenin ikinci heyetinin karşısına çıkarılmak üzere mahkeme salonuna götürülürken, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Taşçıer ve Adıyaman gözaltına alınıp serbest bırakıldı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği öne sürülen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, evinden çıktığı sırada gözaltına alındı. Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı. Diyarbakır Adliyesine getirilen Taşçıer’in, “Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle savcılığa çıkarıldı. Taşçıer savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da sabah saatlerinde evinde gözaltına alının ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kişisel Twitter hesabından gözaltına alındığını duyuran Adıyaman, "Zorla getirme kararı ile İstanbul'da şu an evden alındım. Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorum" diye yazmıştı. "Doktor raporu alındıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildiğini" söyleyen Adıyaman, "Segbis üzerinden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ifade alacak" ifadesini kullanmıştı.