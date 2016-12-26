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HDP'li Ziya Pir hakkında "zorla getirme" kararı

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HDP'li Ziya Pir hakkında "zorla getirme" kararı
Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderildi. Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

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