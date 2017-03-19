HDP'liler "evet" diyor!

CHP ve hayır diyen herkes FETÖ, PKK ve IŞİD ile aynı cephede gösteriliyor.

Biz HDP'li Altan Tan, Leyla Zana gibi isimlerin "Evet" makamında konuştuklarını görüyoruz da terör örgütleri adına söz söyleme konumunda olan herhangi bir kişinin "Hayır" dediğini duymadık...

Serpil Çevikcan arkadaşımızın yazısında şu satırlara dikkat:

"Ak Parti, sadece, 'evet' tarafında olduğunu açıklayan partilerden değil hemen her partiden anayasa değişikliğine destek geleceğine inanıyor.

Son seçimde yüzde 10.5 oranında oy alan HDP'den yüzde 4'lük bir 'evet' bloğunun çıkabileceği hesaplanıyor..."

Ne diyor devlet büyükleri:

"Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenler hayır diyor."

Oysa aksine...

Onların bir bölümü "evet" diyor.

Ortada hayır diyen yok!

Melih Aşık Milliyet

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"Atatürk'süz Çanakkale afişi" bastıran TSK yetkilileri!

Aç kalınca inançlarını yiyen canlılar gibisiniz...

Akif Kökçe Milliyet (Açık Pencere)

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Umutsuzluğa HAYIR

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Çiftçinin eşeği kör kuyuya düşer.

Çaresizlikle, umutsuzlukla anırmaya başlar.

Çiftçi onu nasıl kurtaracağını bilemez.

Sonunda eşeğin yaşlı olduğuna, kurtarmaya değmeyeceğine, kör kuyunun da zaten kapanması gerektiğine karar verir.

Konu komşuyu yardıma çağırır. Herkes birer kürek alıp kuyuya toprak atmaya başlar.

Eşek başından aşağı boca edilen toprağı görünce durumu anlar, daha beter anırmaya koyulur. O anırdıkça, kürekler de bir an önce bitsin diye daha hızlı çalışmaktadır.

Bir süre sonra sesi kesilir, sus pus olur hayvancık.

Sahibi çiftçi, nihayet öldü mü, toprağa gömüldü mü diye kuyunun içine bakar merakla.

Ve gördüklerine inanamayan gözleri faltaşı gibi açılır, şaşkınlıktan küçük dilini yutayazar.

Canlı canlı gömmeye çalıştıkları eşek, üstüne atılan her kürek toprağı silkeleyerek ayaklarının altına düşürmekte, yükselen toprağı basamak yaparak yukarı doğru çıkmaktadır.

Çiftçi ve konu komşunun attığı toprak hayvanın aşabileceği eşiğe gelince, bir hamlede kuyudan fırlayıp koşar gider...

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Umutsuzluğa HAYIR dostlar, HAYIR! Adam sandıklarımızı izleyerek düştüğümüz kuyudan çıkmanın bir sandık yolu var!

Mine Kırıkkanat Cumhuriyet

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Memleketin yüzde 60'ı terörist öyle mi!

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... Muğla'nın Fethiye ilçesinden naklen yayınlanan cuma günkü Halk Arenası'nın konukları, "Hayır" dediği için MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul Barosu'nun önceki başkanı Ümit Kocasakal ve halkın avukatı Murat Ergün idi.

... birkaç satırbaşı:

- Referandumda "HAYIR"ı savunanlara neden saldırı oluyor? Bu bir talimat sonucu ortaya çıkıyor. Korkuyorlar!

(...)

- Türk Milleti demeyen, Türklükten çekinen bir takım insanların, Türk Milleti'nden bir şey talep etmeye hakları yoktur.

(...)

- Her bölgede anketler yaptırıyoruz. 'HAYIR' oyları, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 59-61 bandında dolaşıyor. 'EVET' oyları ise, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40-41 bandında…

- Biz 'EVET' diyeceklere saygı duyuyoruz. Onlar ise 'HAYIR'cılara 'Terörist' diyor. O zaman ne oluyor? Anketlere göre Türkiye'nin yüzde 60'ı terörist oluyor. Peki, akıl mı, mantık mı, vicdan mı bu?..

Rahmi Turan Sözcü

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"Benimle evlenir misin" KHK'sı

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Televizyon ekranları, toplumdaki aksaklıkların, bozuklukların, yolsuzlukların, yozlukların anası mıdır, yoksa aynası mı?

Toplumsal olaylarda, her zaman birden fazla neden olduğundan, yukarıdaki sorunun cevabı "her ikisi de" olmalıdır.

Bu gerçeğin ışığında, sapkınlıkların aile kurumundaki yozlaşmanın zirve yaptığı evlilik programlarına, yalnızca her aksaklığa yasaklayıcı zihniyetle yaklaşmakla yetinmeyip, aynı zamanda, bu rezaletin toplumda böylesine destek bulmasının nedenlerini de araştırıcı yöntemle eğilmek daha akılcı olur.

(...)

İşin toplumsal çürüme, aile kurumundaki yozlaşmanın manevi değerlere bağlı olduğunu iddia eden muhafazakâr bir iktidar döneminde bu boyutlara varmış olmasının sosyolojik açıklamasını konunun uzmanlarına bırakırken, bu tür programlardaki rezaletleri önlemek için mali ve programı sonlandırmaya kadar varacak idari yaptırımları elinde olduğu halde bir türlü kullanmayan veya kullanamayan RTÜK'ün bu tutumunun, kokuşmuşluğun nasıl bütün kurumlara bulaştığının bir kanıtı olduğunun altını çizelim.

RTÜK'ün yüz binlere varan şikâyetler karşısında herhangi bir önlem almaması, milyonların döndüğü bu sektördeki çıkar çevrelerinin aleti olduğunu çok haklı olarak düşündürmektedir.

(...)

Gelelim olayın siyasal yönüne:

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş evlilik programlarının bir OHAL KHK' si (kanun hükmünde kararname) ile kaldırılması yönündeki çalışmaların son aşamaya vardığını açıkladı.

Şimdi burada hemen şu soru geliyor akla:

- Evlenme programı ile OHAL'in (Olağanüstü Hal) ne ilgisi var?

Öyle ya! (...) Anayasanın 119 ve 120. maddelerinde düzenlenmiş olan olağanüstü hal tabii afet ve ağır ekonomik bunalım hallerinde veya 120. maddede belirtildiği gibi, "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerini" öngörür.

İşte OHAL KHK'si 121. maddede de belirtildiği gibi bu haller dolayısıyla ilan edilen OHAL süresince ve de "olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda" olmak üzere çıkarılır.

Söyler misiniz bana, evlilik programlarının bu durumla ne ilgisi var?..

Ali Sirmen Cumhuriyet