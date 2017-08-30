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Hedef: Çakıroğlu Eğitim Vakfı

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Hedef: Çakıroğlu Eğitim Vakfı
Karadeniz'in köklü ailesi Çakıroğulları'ndan Ali Çakıroğlu, derneklerini eğitim vakfı yapmak için kolları sıvadı.

Ali Çakıroğlu "Çakıroğlu Eğitim Kültür Derneği"nin Genel Baskanı seçilmesinin ardından ortaya koyduğu "vakıf olma" hedefini gerçekleştirmek için faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekibi ile beraber cansiperhane bir çalışmalara başlatan Ali Çakıroğlu, Karadeniz'in önde gelen aileleri arasında verimli toplantıları sürdürüyor. Bir yandan Çakıroğlu Eğitim Kültür Derneği'ni Türkiye genelinde şubeleştirmeye gayert gösteren Ali Çakıroğlu şunları söyledi:

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Derneğimiz, vakıf olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Her ne şartlarda olursa olsun devletimizin ve milletimizin birlik beraberliği için Türkiye genelinde aile mensuplarına ulaşmaya çalışacağız. Ağırlıklı ikametimiz Trabzon Of ilçesi başta olmak üzere Karadenizli ailelerle diyalog içinde olup, onların da desteklerini alarak dostluk ve kardeşlik temellerini daha da sağlamlaştırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın birliği,devletimizin ve bayrağımizin ilelebet yaşatılması vazgeçilmez ilkemizdir.

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