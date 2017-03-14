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Hekimoğlu operası İzmir'de

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Hekimoğlu operası İzmir'de
 İzmir Devlet Opera ve Balesi, Hekimoğlu operasını sahneleyecek. Tolga Taviş'in bestelediği operanın İzmir prömiyeri bugün Elhamra sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Ulusal opera repertuvarımızda önemli bir yeri olan ve Osmanlı döneminde Karadeniz'de yaşanan bir öykünün anlatıldığı Hekimoğlu operası, 2 perdeden oluşuyor. Librettosu Bertan Rona tarafından yazılan eserin orkestra şefliğini ise eserin bestecisi Tolga Taviş ile Tulio Gagliardo dönüşümlü üstlenecek. Eserde solist olarak Oben Bostancı, Bilal Doğan, Serkan Taylan, Sevinç Demirağ, Filiz Güneş, Derya Gürlük, Doğukan Özkan, Teyfik Rodos, Nurgün Baburhan, Başak Karataş, Evrim Özülgen, Nejat Beğde, Eray Kocatürk, Murat Duyan, Cihan Özmen, Mehmet Alp Özkazanç, Kaner Sümer, Sühan Arslan ve Gökhan Varkan yer alacak. Hekimoğlu operası, prömiyerin yanı sıra bu ay 2, nisanda 4 kez İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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