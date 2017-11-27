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Helal ette Brezilya fark attı!

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Helal ette Brezilya fark attı!
415 milyar dolarlık helal gıda pazarının en büyük 5 oyuncusu gayrimüslim ülkeler. Et ihracatında ilk sıra 5 milyar dolarla açık ara Brezilya’nın.

Ortadoğu’ya ‘Helal Et’i Brezilya satıyor. Dubai İslami Ekonomi Geliştirme Merkezi (DIEDC) ve Thomson Reuters’in verilerine göre İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) oluşturan 57 ülkenin toplam nüfusu 1.8 milyar kişiyi aşıyor. Helal gıda tercih eden bu nüfus helal gıda pazarını 415 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştırdı. Tüm dünyanın iştahını kabartan bu pazardaki en büyük sekiz et üreticisinin gayrimüslim ülkeler olduğu dikkat çekiyor.

Helal pazarında ilk sırayı 5 milyar doları aşan ihracatıyla Brezilya alıyor. Bu ülkeyi 2 milyar doları aşan et ihracatıyla Avustralya ve Hindistan takip ediyor. Listede İİT üyesi sadece iki ülke bulunuyor. Sudan ve Türkiye. Listeye göre Türkiye’nin İİT üyesi ülkelere et ihracatı 460 milyon dolar seviyesinde. Sudan’ın ihracatı ise yaklaşık 630 milyon dolar. 415 milyar dolarlık helal gıda pazarının en büyük ithalatçıları ise Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Mısır olarak sıralanıyor.

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HAK HIZLA FAALİYETE GEÇECEK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de 23-25 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Helal zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 trilyon dolarlık helal piyasasının yüzde 80'inin gayrimüslim ülkelerde olduğuna dikkat çekmişti. Zeybekci, bu piyasadan alınan payı artımayı hedefleyen Helal akreditasyon Kurumu'nun (HAK) hızlı bir şekilde faaliyete geçirileceğini bildirmişti.

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