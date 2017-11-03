"Hele Tayyip'i bu kadın indirir…."

Sözünü tuttu… İYİ Parti'yi kurduktan sonra ilk Anadolu gezisine Türk tarihinin manevi dergâhlarından Ahlat'tan başladı. 2 gün boyunca Meral Akşener'in gezisinden izlenimleri sizlerle paylaşacağım. Tam kadro geldi Meral Akşener Muştan Tatvan'a.. Her zaman olduğu gibi kadınların ilgisi en üst düzeydeydi. Programda meydan mitingi yoktu ama Meral Akşener'in kahve önünde iskemleye çıkıp yaptığı konuşma kalabalık ve izdiham yüzünden adeta meydan mitingi havasına büründü. Akşener partiyi kurduktan sonra ilk meydan mitingini Tatvan'da yaptı diyebiliriz.

Akşener'in Tatvan mitingini izlerken iskemleye çıkıp onu görmeye sesini duymaya çalışan bir vatandaş tepemden bakıp "Sen gazetece misin?" diye sordu. "Evet bildin" diye cevap verince adeta öfke patlaması yaşar gibiydi. Kendisine has şivesi ile başladı saydırmaya:

"Minibüsçüyüm. Arabayı bağladım 2 gündür kontak açmıyorum. Mazot geldi 6 liraya. 2 gündür çalışmıyorum. Hele Tayyip'i indirirse bu kadın indirir."

Bir noktanın altını özellikle çizmeleyim. "Kürt tabanından, HDP tabanından oy alamaz. İlgi görmez " eleştirilerine bir cevap gibiydi Tatvan ve Ahlat'taki tablo. Kalabalık… Bitlis dışından çok sayıda çeşitli yerlerden gelenler… Ve Ahlat mitingini izlerken bir vatandaşın yüksek sesle gösterdiği "Tatvan'da elektrikler 2 gün kesildi. AKP milletvekillerine söyledik ilgilenmediler. 'Kendi milletvekillerinize söyleyin' dediler. Ona söyledik o da ilgilenmedi" tepkisi… Meral Akşener durumu anladı ve hemen, "Kini nefreti ve düşmanlığı ortadan kaldıracağız" diye çıkışını yaptı. Daha sonra bu vatandaşın bir HDP seçmeni olduğunu ve alana onun gibi yüzlerce HDP seçmeni olan vatandaş geldiğini öğrendim. Tatvan ve Ahlat bir bakıma İYİ Parti hakkında ön yargıların kırılma alanı da oldu.

Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını gezerken oluşan o muhteşem havayı da orada olup teneffüs etmenizi isterdim. Akşener, sık sık öze dönüş vurgusu yapıyordu. Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun bir ara "Burası ecdadımızın olduğu yer burada herkesi Fatiha okumaya davet ediyorum" dediğini duydum. Eller semaya açıldı hep beraber atalarımızın bize bu toprakların yurt olmasını sağlayan insanların ruhuna Fatiha okuduk, dua ettik.

Meral Akşener'in gezisinin ilk gününde kullandığı dil ve üslubu üzerinde de biraz duralım. Her durakta İYİ Parti'nin logosu ve ismi üzerinde durdu, eleştirilere açıklık getirdi. "Gençler bu partiyi kurdu"yu öne çıkardı. Kutuplaştırıcı ve kamplaştırıcı siyaset dilinden uzak kalacaklarının özellikle atını çizdi. Bölgenin sorunlarını çok iyi bildiğini ve takipçisi olduğunu özellikle hissettirdi. Barış, sevgi, kardeşlik dili, söylemlerinin hep önünde geldi. Güneşin doğudan doğduğu gerçeğini tüm Türkiye'ye yeniden hatırlatmak ister gibiydi…

İYİ Parti lideri Meral Akşener ana mesaj vurgularını şöyle özetleyebilirim:

"Devamlı sahada olacağız ve çok çalışacağız.

Siyasetin dili yumuşayacak. Şedit dili değişecek. Emareleri görülmeye başlandı. Bu topluma yansıyacak.

Çemkiren dilin topluma inanılmaz bir kötü yansıması var. Bu millete sallanan parmak inecek.

80 milyondan oy alacağız."

İki de önemli hedef koydu önüne Meral Akşener:

"1-Milletvekili seçimlerinde iktidar olacağız.

2-Cumhurbaşkanlığı seçimini de alıp. Tekrar Parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sistemin delikleri vardı. Demokratik parlamenter sistemi mutlaka oluşturacağız."

İlk günden izleyebildiğim kadarıyla Meral Akşener, AKP'nin halk siyasetini, sokağın hücrelerine kadar inen siyaset silahını elinden almayı kesin kafaya koymuş. Her soluk verdiği durakta vatandaşların arasına dalıyor. Onlara üst perdeden siyaset yaparak, ders vermeye akıl öğretmeye kalkmıyor. Bildiğimiz Ankaralı siyasetçi şablonu Akşener'de yok. Vatandaşa sürekli olarak "Ben sizi dinlemeye geldim. Doğu'dan Batı'ya herkesi dinleyeceğim. Sonra ben konuşacağım" diyor. Bu üslup onu merakla izleyip "Acaba ne olur. Bunlar neler yapabilir" merakını gidermeye çalışan vatandaşlarda olumlu karşılık buluyor.

İktidar partisi daha bugünden çok yorulacak gibi görünüyor. Çünkü, Akşener çok iddialı. Vatandaşa diyor ki, "Görün bakın abiler yarın buraya gelecek…"