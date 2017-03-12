Helikopter kazasında kara kutu gelişmesi

Eczacıbaşı Grubu'nun düşen helikopteri için 'Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu' kolları sıvadı. Kurul, helikopter enkazını Ankara'ya getirecek.

İstanbul'da önceki gün Beylikdüzü'ndeki TV Kulesi'ne çarparak düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait Sikorsky helikopter için Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, üç kişilik uzman ekip görevlendirdi.

ENKAZ ANKARA'DA İNCELENECEK

7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak ekip, helikopterin düştüğü yerde ön inceleme yaptı. Kurul, enkazı Ankara'ya getirecek. Ankara'da helikopterin tüm parçaları ve motor, detaylı olarak incelenecek. Uzmanlar, motor arızası olup olmadığına da bakacak. Kazanın nedeni

SİSTE ANİ HAREKETLER

Ekibin ön tespitlerine göre, bölgede yoğun sis bulunuyordu. Habertürk'ün haberine göre; Yoğun sis kümesinde ani yükselme ve alçalma hareketleri söz konusu oldu. Uzmanlar; pilotun, sis yoğunluğundaki ani hareketler nedeniyle yanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Helikopterin düştüğü yerde Kaza Kırım uzmanları, Cumhuriyet Savcısı'nın eşliğinde incelemede bulundu. Bununla birlikte, güçlü motora sahip olan helikopterin, bir parçasının TV Kulesi'ne çarpması halinde bile bu kazanın oluşacağına dikkat çekti. Uzmanlar, görerek yapılan uçuşlarda, sisli havanın yarattığı riske de dikkat çekerek, helikopterlerde uçaklar gibi sisli havada uçacak sistemler olmadığını ifade etti.

KOMİSYON KURULACAK

Normalde helikopterlerde kara kutu bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, bu helikopterin gelişmiş bir model olması nedeniyle kara kutusu bulunduğunu kaydetti. Kazaya ilişkin olarak, helikopter ve motor üreticilerinin de yer alacağı bir komisyon da kurulacak. Bu komisyon, yurt dışında deşifre edilecek kara kutu sonuçları ile kule konuşmalarını da inceleyecek.