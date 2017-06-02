"Helikopterin düşmesiyle ilgili çeşitli iddialar var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 12 silah arkadaşıyla şehit olan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Songül Yakut'un Malatya'daki ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve Gülay Yedekçi Çavuşoğlu ile şehidin annesi Sebahat Yakut'un evine gitti ve aileye başsağlığı diledi.

Ağbaba, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın bütün Türkiye'nin yüreğini yaktığını belirtti.

Geçen aylarda Tunceli'de de helikopter kazası yaşandığını anımsatan Ağbaba, "Bu konunun araştırılması gerekiyor. Şırnak'ta bu mücadeleyi yürüten askerlerin tamamını, üst görevlilerin tamamı bu kazayla beraber yok oldu. Bu olay araştırılmalıdır. Çünkü çok çeşitli iddialar var." diye konuştu.

Şehit Songül Yakut'un Türkiye'de rol model olduğunu anlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Anadolu'da yaşayan fakir fukara çocuklara rol model olmuş bir arkadaşımız. Benim de 2014'ün başından beri yakından tanıdığım bir insandı. Binbaşıyken tanıdım. Maalesef binlerce insan gibi Songül Yakut'a da bir kumpas kuruldu. Asılsız dinlemeler, sahte raporlarla Songül binbaşıyı görevden attılar. Ama o yılmadı mücadele etti. Yapılan iftiraları bir bir açığa çıkardı ve çok sevdiği görevine döndü. Maalesef dün Şırnak'ta şehit oldu."