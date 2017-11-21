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Hemşire yatakhaneyi ailesine ev yapmış

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Hemşire yatakhaneyi ailesine ev yapmış
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde görevli hemşirenin, ailesini 2004 yılından beri hastanede barındırdığı ortaya çıktı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan Mail Ö.'nün eskiden yatakhane sorumlusu olduğu kamuya ait yatakhanede 2004'ten bu yana ailesini barındırdığı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sadece bekar kadın hemşirelere tahsis edilen yatakhanede annesi Neziha Ö., kardeşi aynı zamanda üniversitede teknik personel olarak görev yapan Rıdvan Ö., kardeşinin eşi Emine Ö. ve çocukları Emre, Emin, Edanur Ö.'nün kaldığı öğrenildi.

KAZAN DAİRESİNİ KÜMESE ÇEVİRMİŞLER

Hatta şüphelinin yakınlarının kazan dairesinin açıldığı bahçede kümes hayvanları da yetiştirdiği ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan suç duyurusunda, "Mail Ö., İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemşireolarak görev yapmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşire Yatakhanesi'nde kaldığı zamanda Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından lojman sorumlusu yani yatakhanesorumlusu yapılmıştır. Kendisi de verilen bu görevi kötüye kullanmış olup kamu zararına yol açmıştır" denildi.

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