İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı iddiasıyla Henri Barkey’e yakalama kararı çıkarttı.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Woodrow Wilson International Center for Scholars'ta Ortadoğu Programı Direktörlüğünü yürüten Türkiye uzmanı Henri Barkey hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz ile Osman Kavala’yı tutuklatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Kızıl milyarder’ lakaplı Osman Kavala’nın tutuklandığı Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında tarihi bir karar verdi.

KAVALA, TOPUZ, BARKEY

Star gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz’da Büyükada’da darbe toplantısı yaptığı ve darbeyi organize ettiği öğrenilen Barkey’in Türkiye’ye adım atar atmaz gözaltına alınacağı öğrenildi.

Darbe girişiminden aylar önce gazeteci Ruşen Çakır'a konuşan Barkey, Gülen Örgütü'nün CIA'yle ilişkileri konusunda şu yanıtı vermişti: "CIA ile hiçbir alakası yok. Olamaz da. Ben ABD Dışişleri'nde çalıştım, biliyorum yok öyle bir şey. Türkiye'de böyle komplo teorileri çıkıyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü soruşturmada 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’de yapılan toplantıda Henri Jack Barkey’in darbeyi organize edip koordine ettiği belirtiliyor. Gezi şiddet eylemleri, 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT tırları ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde etkin bir şekilde rol aldığı övne sürülen FETÖ’cülerle görüşme ve toplantıları ortaya çıkarılan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile Osman Kavala’nın da tutuklandığı soruşturma dosyasındaki bulgulara göre Henri Barkey’in tüm karanlık süreçlerde şüphelilerle Türkiye ve yurt dışında bir araya geldiği ve toplantılar yaptığı tespit edildi.

KAVALA İLE BERKEY'İN GÖRÜŞMELERİ

Gezi şiddet eylemlerinde finansörlük yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Osman Kavala ile Barkey’in bir çok kez görüştüğü tespit edildi. Kavala’nın sorgusunda ise Barkey ile neden görüştüğünü açıklayamadığı ve onlarca kez bir araya gelmelerine rağmen görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını ancak randevu defterine bakarak bu bilgileri teyit edebileceğini söylediği belirtiliyor.

19 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DEN AYRILDI

CIA ajanı Henri Jack Barkey ile bazı yabancıların 15 Temmuz gecesi Büyükada’da toplantı yaptıkları tespit edilmişti. İstanbul Büyükada’daki otele, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan, çoğunluğu yabancı 17 kişilik grubun 2 gün boyunca toplantı yaptığı belirlenmişti. Darbe girişiminin yaşandığı gün Türkiye’ye giriş yapan ve sık sık ABD ile telefonda temas kuran Barkey, hain kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 19 Temmuz’da Türkiye’yi terk etti.

EŞİ CIA'NIN ÜST DÜZEY YETKİLİSİ

Doktorasını Pensilvanya Üniversitesi’nde yapan Henri Jack Barkey, örgütün Ortadoğu uzmanı ve ılımlı İslam teorisyeni.... “Türkiye’nin Kürt Meselesi” isimli eserini, CIA’nın Ortadoğu uzmanı Graham Fuller ile birlikte kaleme aldı. Eşi Elen Barkey CIA’nın üst düzey yetkilisi.



ÖCALAN'LA ROMA'DA GÖRÜŞTÜ

Geçmişte Barkey, Abdullah Öcalan’la görüşmek için İtalya’ya gitti. PKK’nın ABD’deki temsilcisi Kani Gulam’a Öcalan’ın İtalya’da kalması için referans mektubu yazdı. Barkey, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Washington’da yaptığı basın toplantısında da yer aldı. Zaman zaman Türkiye’ye gelen Barkey, Doğu ve Güneydoğu’da boy gösterdi.

FETÖ'NÜN ABD AYAĞI RUMİ FORUM'DA GÖREVLİ

Fetullah Gülen'in ABD'deki dinlerarası diyalog çalışmalarını yürüten Rumi Forum organizasyonunda profesyonel olarak yer alan Henri Barker, ABD'de FETÖ'cü Prof. Ali Yurtsever ile birlikte hareket ettiği de biliniyor.