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Henüz şu örgüt diyemiyoruz...

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Henüz şu örgüt diyemiyoruz...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan kurtulmuş, Reina'da yılbaşı kutlayanlara yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BİR KİŞİ YAPTI

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:

 “Bir kişinin yaptığı anlaşılıyor. 2016 çok zor geçti. 2017 daha güzel olacak beklentisi içindeydik. Ama biz rahat vermeyeceğiz diyorlar. Bunu ortaya koyanlarla mücadeleye korkmadan yılmadan devam edeceğiz. En kısa zamanda saldırganın yakalanması ve bağlantılarının ortaya konmasını temenni ediyoruz. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde hem teröristin kimliği hem bağlantıları ortaya çıkar. Bu kadar profesyonel bir saldırıyı tek başına yapmak kolay değil.”

BELİRTİLER VAR AMA HENÜZ ŞU ÖRGÜT DİYEMİYORUZ

Kurtulmuş, daha sonra NTV’de yaptığı terör saldırısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 4’ü ciddi olmak üzere 65 kişinin de yaralandığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği. Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ’in PKK’nın beli kırıldı. 2017’de Allah’ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.”

KİMSE KORKAK YAŞAMASIN

Kurtulmuş, “İstanbul için başka bir saldırı uyarısı” olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet korksun ürksün, millet rutin hayatını terk etsin. Sürekli içine kapalı halde yaşasın istiyor. Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor. Çok sayıda terör saldırısı önleniyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını korkuyla, panikle yaşamalarını asla istemeyiz. İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün yaratmaya çalıştığı psikolojik ortama izin vermeyeceğiz.”

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