HEPAR Türk adalarının işgal edilmesini protesto etti

HEPAR Genel Başkanı Yücel Savaş önderliğinde toplanan partililer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi ve Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adalarına sesiz kalınmasına tepki gösterdi.

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) İstanbul Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik tertip etti.

İstanbul'un yanısıra; Afyonkarahisar, Bursa, İzmir ve Kocaeli teşkilatlarında da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı.

Büyük Taarruz’un 95. yılı kapsamında 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Kocatepe Zafer Yürüyüşü düzenleyan HEPAR'lılar, 14 kmlik yürüyüş boyunca "Türkiye Türk’tür Türk Kalacak; Ne Mutlu Türk’üm diyene; Türk’üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" sloganları sloganları attı.

Yürüyüş sonrasında Kocatepe Anıtı önünde HEPAR Anadolu Kartalları Gençlik Yeminini söyleyen partililer, Yunanistan tarafından işgal edilmiş olan adalarımızla ilgili de hükümete tepki gösterdi.

Galatasara Lisesi'nün önünde yapılan basın açıklaması yapılırken; Genel Sekreter İskender BERRAK, Genel Başkan Yardımcıları Erdal GÜLTEKİN, Ahmet Ziya ÜLKER ve İl Başkanı Furkan AKBABA da hazır bulundu.