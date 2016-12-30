Bugünkü YENİÇAĞ »

Hepsi mahsur kaldı!

»
Hepsi mahsur kaldı!
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metre 20 santimetreyi buldu. 

Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altıda 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yılbaşı akşamına kadar sürmesi bekleniyor. 

Bu arada, Bursa-Uludağ karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç yolda mahsur kaldı. 

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye 9 kar motoru ve 1 UTV aracı sevk etti. Mahsur kalan araç ve yolcuları kurtaran ekipler, vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı.

Bursa-Uludağ karayolunun 10 ve17. kilometrelerinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri, araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

20161230_2_21025296_17528154_web.jpg20161230_2_21025296_17528155_web.jpg
Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yeni kimlik kartları ne zaman verilecek, başvurular nasıl yapılacak?Yeni kimlik kartları ne zaman verilecek, başvurular nasıl yapılacak?Eskişehir'de FETÖ darbesi iki ay önceden biliniyormuşEskişehir'de FETÖ darbesi iki ay önceden biliniyormuşCenaze namazında ilginç olayCenaze namazında ilginç olayFETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ilk davaFETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ilk davaKöylere tilki istilasıKöylere tilki istilasıRusya'dan ABD'ye misillemeRusya'dan ABD'ye misillemeSınıra sevkiyat başladı...Sınıra sevkiyat başladı...Hepsi mahsur kaldı!Hepsi mahsur kaldı!Mersin'de sel felaketi can aldıMersin'de sel felaketi can aldıPKK'nın üst düzey yöneticilerine operasyonPKK'nın üst düzey yöneticilerine operasyon
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti