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Her iki kişiden biri telefonla uyuyor!

Her iki kişiden biri telefonla uyuyor! 1
GFK ile DijitalTalk'ın araştırmasına göre, Türkiye'de akıllı telefonların hayatlarının önemli bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Her iki kişiden biri telefonunu gece uyurken yakınında tuttuğunu belirtiyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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