Her yıl 1,7 milyon çocuk ölüyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı rapora göre, çevre kirliliği her yıl 5 yaşın altında 1,7 milyon çocuğun ölümüne neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı iki yeni rapora göre, çevre kirliliği her yıl 5 yaşın altında 1,7 milyon çocuğun ölümüne neden oluyor. Raporlarda dünya genelinde 5 yaş altı ölümlerin dörtte birinin, açık ve kapalı alan hava kirliliği, kirli su ve yetersiz temizlik koşulları gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

EN YAYGIN NEDEN İSHAL VE SITMA

İlk raporda çocuk ölümlerinin en yaygın nedenlerinin ishal, sıtma ve ishal olduğu kaydedildi. İkinci DSÖ raporunda da her yıl 5 yaşın altındaki çocuklardan 570 bininin, açık ve kapalı alanlardaki hava kirliliğine ve pasif sigara içiciliğine bağlı solunum yolları enfeksiyonları nedeniyle, 361 bininin yetersiz temizlik koşulları, hijyen ve temiz içme suyuna sınırlı erişime bağlı ishal dolayısıyla yaşamını yitirdiği ifade edildi.

KANSERE YOL AÇAN ELEKTRONİK ATIKLARIN SEVİYESİ 50 MİLYON METRİK TONA ULAŞABİLİR

Rapora göre, doğduktan sonra bir ay içinde ölen 270 bin çocuğun hayatları, temizlik koşullarının iyileştirilmesi, temiz suya erişimin sağlanması ve hava kirliliğinin azaltılmasıyla, sıtmadan kaynaklanan 200 bin ölüm ise sivrisinek kontrolü ve temiz su sağlama gibi yöntemlerle önlenebilirdi.

Raporlarda, akıllı telefon gibi cihazlardan saçılan, çocukların zekasını olumsuz etkileyen, akciğer hasarı ve kanser gibi rahatsızlıklara yol açan elektronik atıkların seviyesinin 2018 yılında 50 milyon metrik tona ulaşacağı tahminine yer verildi.

İklim değişikliğinin küçük çocuklarda astıma yol açtığına işaret eden DSÖ, astıma bağlı semptomlar görülen 5 yaş altı çocuklardan yüzde 44'ünün, çevresel faktörler nedeniyle bu durumla karşı karşıya olduğunu bildirdi.