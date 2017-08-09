Herkes bu fotoğrafları konuşuyor!

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa final maçında Konyaspor taraftarlarının sahaya girmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Konyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklama tartışmanın iyice büyümesine neden oldu.

Konyaspor açıklamasında Beşiktaş taraftarlarının kendi taraftarlarına da saldırdığını iddia etti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Konyaspor taraftarlarına yönelik ellerinde kesici aletler ve silah olan fotoğraflar paylaşıldı.



