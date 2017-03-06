Herkes, Menbiç’te var olma derdinde...

Menbiç kenti, Suriye’de varlığını kabul ettirme savaşı veren tüm ülkelerin gövde gösterisi alanı haline geldi.

Yeniçağ / Hanife Açıkalın

Rusya’nın Menbiç’in SDG tarafından rejime bırakıldığını açıkladığı önceki gün ABD’nin söz konusu kentin kuzeyine olası gerginliklere karşı takviye yaptığı bildirildi. En büyük bileşenini PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Menbiç ve bu şehrin batısını Rusya’nın arabuluculuğuyla Esad rejimine bırakmalarının ardından Rus ve Suriye güçlerinin silah ve cephane taşıyan konvoyları bölgeye yerleşmeye başladı. Bu arada rejim ve SDG’ye yakın sosyal medya hesaplarında Menbiç’in kuzeyinde TSK ve desteklediği ÖSO ile SDG’yi ayıran Sacur Irmağı’nın güneyi boyunca ABD bayraklı zırhlı araçların konuşlandığına dair fotoğraflar yer aldı. Ortamın iyice gerildiği Menbiç’te bir yandan da bayrak savaşları yaşanıyor. TSK ve ÖSO’nun birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Oparasyonu’nda El Bab’ın IŞİD’den temizlenmesinden sonra sıra Menbiç’e geldi. ÖSO güçleri, El Bab’ı Menbiç’e bağlayan karayolunda hızla ilerlemeye başladı ve onlarca köyü YPG/PYD’nin elinden aldı.

YPG/PYD sahada direnemeyince önce ABD bayraklı zırhlılar ile bölgede poz verildi. YPG/PYD tarafından Menbiç’in batısındaki köylerin rejime bırakılmasından sonra bölgede hareketlilik yaşandı. Rusya’ya ait insani yardım konvoyu, Rus zırhlıların eşliğinde Menbiç’e giriş yaptı. Rus konvoyu halay ve zılgıtlarla karşılandı. Menbiç Askeri Meclisi’nin yanına da Rusya Federasyonu’nun bayrağı çekildi. TSK’nın desteğindeki ÖSO da askeri hareketinde hız kesmedi. YPG/PYD güçleri ile çarpışarak ilerledi. Hatta Menbiç yolunda ele geçirdikleri bir köye hem kendi hem de Türk Bayrağını astılar. Bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştılar.

Kürt koridoru için rejimle iş birliği Suriye Türkmenleri Lideri Abdurrahman Mustafa, Fırat Kalkanı operasyonuyla planların suya düştüğünü ancak yeni bir plan için koalisyon güçlerinin harekete geçtiğini ifade etti. Mustafa, “Fırat Kalkanı operasyonu ile planları bozguna uğrayınca filmi tekrar başa sarmaya çalışıyorlar. Yani yerli rejimi getirmeye çalışıyorlar. Amerika, Ruslar bütün dünya Menbiç’e operasyon yapılmasına karşı, rejimin elinde kalmasını istiyorlar” dedi.

Abdurahman Mustafa, Amerika, Rusya, Suriye rejimi güçleri, PYD, IŞİD kısacası Suriye’deki bütün güçlerin Türkiye’ye karşı birleştiğini belirtti. Hayal edilen Kürt koridoru için Menbiç’in rejimin elinde kalmasının sağlandığına dikkat çeken Mustafa, şunları söyledi: “ABD başından beri Akdeniz’e ulaşan bir Kürt koridoru, sonrasında da Kürdistan’ı inşa etmek istiyor. Görüyoruz ki Rusya da Suriye’nin taslak anayasasında Kürtlere özeklik getirilecek diyor. Bu konuda dünya anlaşmış. Bugün bu kirli ittifakı görebiliyoruz. Amerika, Rusya, rejim, PYD, IŞİD hepsi Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ve Türkiye’nin karşısındalar. Amerika, Ruslar bütün dünya Menbiç’e operasyon yapılmasına karşı, rejimin elinde kalmasını istiyorlar. Rus Genelkurmay’ı bir açıklama yaptı. YPG güçleri Menbiç’in tamamını rejim güçlerine devredecek. Menbiç bizim için büyük önem arz ediyor. Çünkü Menbiç’siz, güvenli bölge tamamlanmamış olur. Terör yuvaları da Türk sınırında varlığını korumuş olacak.” YPG’nin, Amerika’nın talimatıyla isim değiştirdiğini ve Suriye Demokratik Güçleri adını aldığını bildiren Mustafa, SDG yani YPG’nin Suriye rejim güçleriyle işbirliği içinde olduğunu dile getirdi. Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü: “SDG dediğimiz güç PKK, PYD’nin uzantısı olan YPG dediğimiz gücün ta kendisidir. Amerika’nın direktifiyle isim değiştirerek Suriye Demokratik Güçleri adını aldılar. Menbiç’i IŞİD’e teslim ettikten sonra bu gücün YPG olduğunu gördük. Başından beri rejim birlikleri ile YPG’nin iş birliği içinde olduğunu biliyorduk.”