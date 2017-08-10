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'Hero' davasında flaş gelişme

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'Hero' davasında flaş gelişme
FETÖ sanığının 'Hero' tişörtü ile mahkemeye gelmesiyle ilgili cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru açığa alındı. Tişörtü gönderen sanığın ablasına ise dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Bu arada sanıklardan Gökhan Güçlü'nün geçen duruşmaya üzerinde İngilizce'de 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili başlatılan araştırmada önemli gelişme yaşandı. Sanık astsubay Gökhan Güçlü ve bu tişörtü kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmak suçundan dava açıldı. Ayrıca cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru da, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alındı. 

TARTIŞMA YARATAN TİŞÖRTLE İLGİLİ DAVA AÇILDI

Geçen 13 Temmuz'da yapılan duruşmaya sanıklardan Gökhan Güçlü'nün, üzerinde İngilizce'de 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gelmesi tartışma yarattı. Bu gelişmeden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümünde yaptığı açıklamayla, FETÖ üyelerinin tek tip kıyafet giymeleri gerektiğini söyledi. Gökhan Güçlü'nün 'Hero' yazılı tişörtle gelmesinden sonra başlatılan soruşturmada önemli gelişmelerin yaşandığı da öğrenildi. Sanık darbeci askerlerden Gökhan Güçlü ve tişörtü gönderen ablası bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmak suçundan dava açıldı. Ayrıca cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru da, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alındı.

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