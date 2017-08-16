'Hero' tişörtü giyen FETÖ'cünün avukatı tutuklandı

'Hero' tişörtü giyen darbe sanığı Gökhan Güçlü'nün avukatı Deniz Akbulut'un, MİT TIR'larının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, tırları durduran jandarma personeli ile 'örgüt imamı' olduğu ifade edilen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti. Bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.

Yapılan inceleme sonucunda şüpheli avukat Akbulut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından Gökhan Güçlü'nün avukatlığını üstlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akbulut'un avukatlığını üstelendiği Gökhan Güçlü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına getirildiği sırada 'Hero' yazılı tişört giymesiyle gündeme gelmişti.