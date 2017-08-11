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'Hero tişörtü'nde flaş gelişme

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'Hero tişörtü'nde flaş gelişme
"Hero" tişörtünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'nca açığa alınan 5 cezaevi görevlisi hakkında dava açıldı.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın yapan sanık Gökhan Güçlü'nün "hero" (kahraman) tişörtüyle mahkemeye gelmesiyle ilgili cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru Adalet Bakanlığı'nın kararıyla açığa alınmıştı.

5 cezaevi görevlisi hakkında dava açıldı.

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