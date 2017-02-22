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Hindistan’da mini-kurbağalar keşfedildi

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Hindistan’da mini-kurbağalar keşfedildi
Hindistan’da bilim insanları yedi farklı gece kurbağası türü keşfetti. Bunlardan dördünün boyunun bir buçuk santimden de küçük olduğu bildirildi.

Bilim insanları Hindistan'ın güneydoğusunda bulunan Batı Gat Dağları'ndaki zengin biyolojik çeşitlilik içerisinde yeni kurbağa türleri keşfetti.

ABD ve İngiltere merkezli bilimsel dergi PeerJ'nin online platformunda yer verilen haberde, Delhi Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının 7 farklı gece kurbağası keşfettiği bildirildi.

Keşfedilen gece kurbağalarının (Nyctibatrachus) dördünün büyüklüğünün 1,22 ve 1,54 santimetre arasında değiştiği, yani bir bozuk para ya da el tırnağının üzerine kolayca sığabileceği belirtildi. Böylece bu kurbağalar dünyanın en küçük kurbağaları arasında sınıflandırıldılar.

"MİNYATÜR TÜRLER BÖLGEDE OLDUKÇA YAYGIN"

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Sonali Garg, "Aslında bu minyatür türler bölgede oldukça yaygın. Ancak çok ufak oldukları ve iyi saklandıkları için şimdiye dek gözden kaçmışlar" diye konuştu. Garg, bu minik kurbağaların karada ve gür yapraklı ormanlarda yaşadığını kaydetti.

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