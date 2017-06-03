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Hırka-i Şerif ziyaretinde muhabire canlı yayında hakaret

Hırka-i Şerif ziyaretinde muhabire canlı yayında hakaret
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması nedeniyle yaptığı canlı yayın sırasında mikrofon uzattığı uzattığı yaşlı bir adam, 'Belasın' diye diye karşılık verdi.

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açıldı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasını canlı yayında duyururken, bir kişiye mikrofon uzattı.

Fulya Öztürk'ün "Duygularınızı merak ederiz, Allah kabul etsin" diyerek mikrofon uzatması üzerine bu kişi "Belasın" diye karşılık verdi. Bu duruma şaşıran fakat canlı yayında olduğu için renk vermemeye çalışan muhabir daha sonra Hırka-i Şerif'in tarihçesini anlatarak canlı yayını sonlandırdı.

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