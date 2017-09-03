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Hırvatistan maçı ertelendi

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Hırvatistan maçı ertelendi
Türkiye ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı ertelendi. Karşılaşma 5 Eylül Salı günü değil, 6 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı ertelendi. Karşılaşma 5 Eylül Salı günü değil, 6 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

2 Eylül akşamı oynanan Hırvatistan-Kosova maçı yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmış ve bugüne ertelenmişti. Bu erteleme nedeniyle Türkiye-Hırvatistan maçı da 1 gün sonrasına alındı.

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