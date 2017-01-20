Hisarlar Makina Hintlilere satıldı

Hintli endüstri topluluğu Mahindra & Mahindra Türkiye'de bayi ağına sahip olmak ve Avrupa'daki tarım makinaları ürünlerinin sayısını artırmak için tarım makinaları üreticisi Hisarlar Makina'nın yüzde 75.1'ini satın aldı.

Hintli endüstri topluluğu Mahindra & Mahindra Türkiye'de bayi ağına sahip olmak ve Avrupa'daki tarım makinaları ürünlerinin sayısını artırmak için tarım makinaları üreticisi Hisarlar Makina'nın yüzde 75.1'ini satın aldı.

1974’TE TEMELLERİ ATILDI

Hisarlar Makina’nın kuruluş tarihi 1974 yılına uzanıyor. Firma Türkiye’nin ilk yerli 4×4 arazi aracı TURKAR’ı üretmekte. İşte firmanın internet sitesinde yer alan bilgi notu: Hikâyemiz, kurucu başkanımız Fazlı Türker'in 1974 yılında Eskişehir'de Her-İş adıyla küçük bir kaporta tamirat atölyesi kurmasıyla başladı. Türkiye' nin ilk traktör kabini imalatı, 1985 yılında Türkiye' nin ilk toprak işleme makinası imalatı ve 1988 yılında Hollanda'ya iş makinası kabini ihracatı ilklerimiz arasında yer almaktadır.

Bugün yaklaşık 55.000 m2 lik üç farklı yerleşkede bulunan üretim tesislerimiz ile dünya devlerine partnerlik yapmaktayız. Traktör ve İş Makinası Emniyet Kabinleri, Tarım Makinaları ve Metal Fabrikasyon üretimlerimizin yanında Türkiye' nin ilk 4×4 Arazi Aracı TURKAR' ı da üretmekteyiz ve yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamaktayız.

Hisarlar, Kurucu Başkanımız Fazlı Türker'in önderliğinde kırk yıl önce temeli atılan ve kardeşlerin gücüyle kuvvetlenen, birlik ve beraberlik işletmesidir. Çünkü bizim için ‘birlik ve beraberlik' her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek yegâne düsturdur. Bu anlayış geçtiğimiz tüm fırtınalı koşullarda bize ışık tutmuş, her kaygan zeminde yol gösterici ve yol tutucu olmuştur.

Hisarlar markamız, her şeyden önce ulusal ve küresel pazarlarda güven demektir. Kalite anlayışımız, sürekli gelişimiyle fark yaratan bir kurumsal kültüre sahiptir. Bu da bizi sürekli iyileşme, daha iyi, daha yeniyi aramaya itmektedir. Müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak kabul ediyoruz. Rekabette öne çıkmanın gerekliliklerini sürekli gündemimizde tutuyoruz böylece hem ulusal hem de küresel rekabette fark yaratan ürün ve hizmetleri iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.