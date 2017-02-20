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Hitler'in telefonuna rekor ücret ödendi!

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Hitler'in telefonuna rekor ücret ödendi!
Nazi lideri Hitler'e ait bir telefon, açık artırmada 243 bin dolara satıldı.

Nazi lideri Adolf Hitler'e ait bir telefon, açık artırmada 243 bin dolara satıldı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nden Andreas Kornfeld, kırmızı telefonun açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından alındığını açıkladı.

Arkasında Hitler'in adı ve Nazi partisinin sembolü yer alan telefon için açık artırma 100 bin dolardan başladı.

Telefon, 1945'te Hitler'in intihar etmesinin ardından Sovyet askerleri tarafından sığınağında bulunmuştu.

Alexander Tarihi Müzayede Evi yetkilileri, Hitler'in ölüm emirleri vermek için kullandığı telefonu "kitle imha silahı" olarak nitelemişti.

Açık artırmada Hitler'e ait porselen bir köpek figürü de 24 bin 300 dolara alıcı buldu.

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Hitler'in telefonuna rekor ücret ödendi!Hitler'in telefonuna rekor ücret ödendi!
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