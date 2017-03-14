Bugünkü YENİÇAĞ »

Hollanda Başbakanı'ndan Erdoğan'a ağır sözler

»
Hollanda Başbakanı'ndan Erdoğan'a ağır sözler
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamında Hollanda'yı sorumlu tutan açıklamalarına, "iğrenç bir yalan" diyerek cevap verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamıyla ilgili sözlerine cevap verdi. Erdoğan'ın "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" sözlerine karşı Rutte, "Bu iğrenç bir tarihsel yalandır," dedi. 

Hollanda haber ajansı ANP'nin aktardığına göre Rutte ayrıca, "Erdoğan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Biz bu seviyeye inmeyeceğiz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve aşırı derecede rahatsız edici," ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Erdoğan: Biz Hollandalıların cibiliyetini iyi biliriz!
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hollanda Başbakanı'ndan Erdoğan'a sert yanıtHollanda Başbakanı'ndan Erdoğan'a sert yanıtAlmanya'dan bir yasak dahaAlmanya'dan bir yasak dahaTrump kovmuştu, Bharara için flaş iddiaTrump kovmuştu, Bharara için flaş iddiaO gece ateş izni verilmiş!O gece ateş izni verilmiş!Avrupa'dan 'Başörtüsü yasağı' kararıAvrupa'dan 'Başörtüsü yasağı' kararıRutte: Türkiye'nin yaptırımları çok da kötü değilRutte: Türkiye'nin yaptırımları çok da kötü değilTrump telekulak iddiasında geri adım attıTrump telekulak iddiasında geri adım attıBir engelleme de Avusturya'dan!Bir engelleme de Avusturya'dan!Hollandalı liderler canlı yayında Türkiye'yi tartıştıHollandalı liderler canlı yayında Türkiye'yi tartıştıAB Komisyonu'ndan Hollanda'ya destekAB Komisyonu'ndan Hollanda'ya destek
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti