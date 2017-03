Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda'yı protesto etmek için bir araya gelen 10 kişilik bir ekip, Hollanda bayrağı diye yanlışlıkla Fransa bayrağı yaktı.Kaynak: Hollanda bayrağı bulamayınca Fransa bayrağı yaktılar.

Haber ajansları, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan göstericilerin, daha sonra Hollanda bayrağı yaktığını aktardı ancak paylaşılan video ve fotoğraflar kafa karıştırdı. Çünkü Fransa bayrağı dik şekilde, mavi, beyaz ve kırmızı renklerinden meydana gelirken; Hollanda bayrağı birbirine paralel, kırmızı, beyaz, ve mavi renklerinden oluşuyor.

"Türk milletini küçük düşürmek kimin haddine!"

Grup adına açıklama yapan 32 yaşındakli Ömer Zozik, "Türk milletini küçük düşürmek kimsenin haddine değildir. Biz Türk gençleri olarak canımız pahasına da olsa vatanımız ve bayrağımız için her yerde her an ölmeye hazırız" dedi. Grup açıklamanın ardından olayız dağıldı.