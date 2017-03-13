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Hollanda bayrağı bulamayınca Fransa bayrağı yaktılar.

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Hollanda bayrağı bulamayınca Fransa bayrağı yaktılar.
Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda'yı protesto etmek için bir araya gelen 10 kişilik bir ekip, Hollanda bayrağı diye yanlışlıkla Fransa bayrağı yaktı.

Haber ajansları, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan göstericilerin, daha sonra Hollanda bayrağı yaktığını aktardı ancak paylaşılan video ve fotoğraflar kafa karıştırdı. Çünkü Fransa bayrağı dik şekilde, mavi, beyaz ve kırmızı renklerinden meydana gelirken; Hollanda bayrağı birbirine paralel, kırmızı, beyaz, ve mavi renklerinden oluşuyor. 

TÜRK MİLLETİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK KİMİN HADDİNE

Grup adına açıklama yapan 32 yaşındakli Ömer Zozik, "Türk milletini küçük düşürmek kimsenin haddine değildir. Biz Türk gençleri olarak canımız pahasına da olsa vatanımız ve bayrağımız için her yerde her an ölmeye hazırız" dedi. Grup açıklamanın ardından olayız dağıldı.

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