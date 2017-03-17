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"Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi"
"Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında Hollanda krizini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi" dedi.
17 Mart 2017 Cuma 09:54
Etiketler:
çavuşoğlu
,
hollanda
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savaş
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