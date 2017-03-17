Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında Hollanda krizini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi" dedi.

Canlı yayında soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda'ya giden Bakan Kaya'nın heyetine karşı 'vur' emri verildiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Öyle birşey olsaydı." sorusuna, "Bu savaş nedeni, başka ne olacak." diye cevap verdi.

"KİMİ VURUYORSUN!"

Hollanda'da yaşanan skandalı anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu sefer Almanya'da olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Hanım oraya gitti. Ve Fatma Hanım'a da yapılan muameleyi gördünüz o gece. Önce yolunu kestiler, daha sonra da büyükelçiliğimize 30 metre kala önünü kestiler ve içeriye girmesini engellediler. Ve sonrasında başkonsolosumuzu ve maslahatgüzarımızı tutukladılar. Karakolda hücreye attılar." Tüm uluslararası hukuk Viyana sözleşmesi ayaklar altına alındı. Sonra vatandaşlara yapılan muameleyi görüyorsunuz. Yani vur emri. kimi vuruyorsun." dedi.

"SAVAŞ NEDENİ BAŞKA NE OLACAK"

Çavuşoğlu, Öyle birşey olsaydı, o vur emri çok ciddi bir şey. Ne olurdu? sorusuna ise,"Bu savaş nedeni başka ne olacak. Gelip sen bakanı ya da başkalarını vuracaksın veya bizim korumalarımızı polislerimizi vuracaksın. Türkiye bunun altında kalmaz ki. Bu kadar gözünü karartmış, bu kadar gözünü kan bürümüş olabilir mi. Ne için yapıyorsun bunu? Sorun ne?" diye cevap verdi.