Hollanda Konsolosluğu'na Türk bayrağı asıldı

Hollanda'nın İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki Başkonsolosluk binasındaki Hollanda bayrağı indirilerek Türk bayrağı asıldı.

Uluslararası anlaşmalara göre Hollanda toprağı sayılan Başkonsolosluk yerleşkesinde Hollanda bayrağı asılıydı. Ancak saat 12.00'e doğru bu bayrak indirilerek yerine Türk bayrağı asıldı.

Dün geceden beri yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir Türk vatandaşının çatıya çıkarak Bayrağı değiştirdiği öğrenildi.

16 Nisan'daki referandumla ilgili olarak Hollanda'da yaşayan Türklerle buluşmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu ülkeye gelişi engellenmişti.

Bu engellemenin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam Başkonsolosluğu'na gitmek için karayolu ile Almanya'dan yola çıktı. Ancak Hollanda güvenlik güçlerinin sert bir müdahalede bulunduğu Bakan Kaya, saatler sonra Almanya'ya dönmüştü. Kaya bu öğlen saatlerinde de İstanbul'a döndü.